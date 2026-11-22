Экс-президент Сербии Александр Вучич требовал отменить статус культурного наследия у разрушенного комплекса Генерального штаба в Белграде, чтобы освободить место для строительства гостиничного комплекса, связанного с семьей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы и свидетельства участников событий.

По словам бывшей главы Института охраны памятников культуры Сербии Дубравки Джуканович, на одном из совещаний в президентском дворце Вучич резко отчитал ее и коллег, назвав чиновников «балбесами». Он потребовал устранить препятствия для американского инвестора и пригрозил отставкой сотрудников, если охранный статус с объекта не будет снят.

Речь идет о проекте компании, связанной с фондом Affinity Partners Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа. В мае 2024 года сербские власти заключили соглашение с Atlantic Incubation Partners о строительстве на месте бывшего югославского Генштаба элитного гостинично-жилого комплекса с казино.

Здание было разрушено во время бомбардировок НАТО в 1999 году. По условиям соглашения Сербия должна была снять с объекта охранный статус, за свой счет снести руины и передать участок инвестору в бесплатную аренду на 99 лет.

Попытка изменить статус исторического объекта вызвала массовые студенческие протесты. Спецпрокуратура Сербии предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением и подлоге бывшему министру культуры Николе Селаковичу и экс-руководителю Института охраны памятников Горану Васичу. Следующее заседание по делу назначено на 23 ноября 2026 года.

На фоне протестов и расследования Кушнер приостановил участие в проекте в конце 2025 года. 16 ноября 2026 года правительство Сербии официально расторгло инвестиционное соглашение.

11 ноября стало известно о задержании экс-министра экономики Сербии.