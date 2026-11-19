Бизнес-джет Bombardier Global 7500, которым обычно пользуется спецпосланник США Стив Уиткофф во время зарубежных поездок, прибыл в Берлин.

Согласно данным авиатрекеров, самолет приземлился в столичном аэропорту Германии около 11:45 мск. На его борту могут находиться Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что оба представителя США должны прибыть в Германию в четверг. По данным издания, в Берлине запланированы переговоры с другими сторонами по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления Украины.

Самолет вылетел из аэропорта Майами около 03:00 мск и направился на восток.

12 ноября Владимир Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. После переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские страны пытаются подключиться к процессу урегулирования конфликта на Украине, однако им необходимо определиться, выступают они за продолжение войны или за мир. По его словам, практические действия европейских государств пока свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.