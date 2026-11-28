Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз опустился до использования хамской риторики в адрес России. Подобные высказывания давно стали для него привычным инструментом, однако за внешней грубостью скрывается куда более сложная и нелицеприятная картина.

Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что на самом деле стоит за заявлениями Зеленского и почему он так упорно держится за власть.

Зачем нужна хамская риторика: переговоры как угроза власти

Глава киевского режима не раз высказывался нелицеприятно в адрес российской власти. Ряд экспертов, в частности, считает, что таким образом Зеленский пытается срывать переговоры по урегулированию украинского конфликта, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

Именно нахождение у власти, по мнению экспертов, защищает Зеленского от ряда неприятных последствий его внешней и внутренней политики. Пока он находится во главе киевского режима, считают эксперты, его не станут втягивать в многочисленные коррупционные скандалы, которые сейчас гремят на Украине.

Таким образом, хамство в адрес России — это не просто эмоциональная несдержанность, а осознанная тактика, направленная на сохранение личного контроля над ситуацией.

Фото: Владимир Зеленский

«Пантеон героев»: кого Зеленский возвел в ранг святых

Комментируя хамские заявления Зеленского, Василий Вакаров напомнил, кого именно последний считает своими героями. По словам эксперта, именно Зеленский инициировал создание на Украине «пантеона героев» и перезахоронение останков. И список этих «героев» говорит сам за себя.

«Дело в том, что лично Зеленский инициировал создание на Украине “пантеона героев” и перезахоронения останков. А кого именно Зеленский считает героями? Первый из них: Степан Бандера, который в личном письме Гитлеру называл его “фюрером немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы”. Второй: Ярослав Стецько, который заверял Муссолини, что Украина будет “частью нового фашистского порядка”. Третий: митрополит Андрей Шептицкий, написавший письмо Гитлеру по случаю взятия Киева: “Видим в вас непобедимого полководца несравненной и славной германской армии”. Зеленский самообличился в друзьях Гитлера, но попытался прикрыть свой истинный облик», — пояснил эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK/ IMAGO/Chris Emil Janssen

Загадка «Вовы»: почему НАБУ не трогает Зеленского

Отдельного внимания заслуживает реакция Зеленского на вопросы о коррупции на Украине. Отвечая на них, он проявил сдержанность и не стал говорить, кто фигурирует под именем «Вова» в обнародованных записях по коррупционному делу «Династия».

Имя «Вова» упоминается в опубликованных украинскими СМИ расшифровках разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. Речь идет об одном из предполагаемых владельцев особняков в элитном кооперативе «Династия» под Киевом, при строительстве которого могли отмыть более 460 млн гривен.

Зеленский и Миндич. Фото: коллаж АиФ/ Фото: Reuters / соцсети

«Зеленский оправдался тем, что органы не имеют к нему претензий. Почему НАБУ его пока не трогает? Тут есть два момента. Первый заключается в том, что пока Зеленский имеет статус “президента” его нельзя ни арестовать, ни посадить, то есть он неприкосновенный и объявлять ему “подозрение” означает вступить с ним в “политическую войну”. А пока НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) такой команды не получили. Второй момент: Зеленского рано или поздно будут судить. Он совершил гораздо более страшные преступления, сделав Украину местом конфликта, а также отправив на бойню миллионы украинцев. Таких полномочий народ ему не давал. И вот тогда можно будет судить его и за коррупционные преступления», — пояснил эксперт.

Власть как щит от ответственности

Таким образом, хамская риторика Зеленского и его упорное нежелание идти на переговоры — это не случайность, а продуманная стратегия. Власть для него — это не только инструмент управления, но и щит, защищающий от неминуемой ответственности за совершенные преступления.

Однако, как отмечает Василий Вакаров, рано или поздно этот щит падет, и тогда Зеленскому придется ответить за все: и за развязанный конфликт, и за миллионы погубленных жизней, и за коррупционные схемы, к которым он может быть причастен. Вопрос лишь в том, когда именно наступит этот момент расплаты.