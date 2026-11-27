Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз опустился до использования хамской риторики, говоря о России. Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что скрывается за подобными заявлениями Зеленского.

Напомним, глава киевского режима не раз высказывался нелицеприятно в адрес российской власти. Ряд экспертов, в частности, считает, что таким образом Зеленский пытается срывать переговоры по урегулированию украинского конфликта, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

Именно нахождение у власти, по мнению экспертов, защищает Зеленского от ряда неприятных последствий его внешней и внутренней политики. Пока он находится во главе киевского режима, считают эксперты, его не станут втягивать в многочисленные коррупционные скандалы, которые сейчас гремят на Украине.

Вакаров, комментируя хамские заявления Зеленского, напомнил, кого именно последний считает своими героями.

«Дело в том, что лично Зеленский инициировал создание на Украине “пантеона героев” и перезахоронения останков. А кого именно Зеленский считает героями? Первый из них: Степан Бандера, который в личном письме Гитлеру называл его “фюрером немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы”. Второй: Ярослав Стецько, который заверял Муссолини, что Украина будет “частью нового фашистского порядка”. Третий: митрополит Андрей Шептицкий, написавший письмо Гитлеру по случаю взятия Киева: “Видим в вас непобедимого полководца несравненной и славной германской армии”. Зеленский самообличился в друзьях Гитлера, но попытался прикрыть свой истинный облик», - пояснил эксперт.

При этом отвечая на вопрос о коррупции на Украине, Зеленский проявил сдержанность и не стал говорить, кто фигурирует под именем «Вова» в обнародованных записях по коррупционному делу «Династия».

Имя «Вова» упоминается в опубликованных украинскими СМИ расшифровках разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. Речь идет об одном из предполагаемых владельцев особняков в элитном кооперативе «Династия» под Киевом, при строительстве которого могли отмыть более 460 млн гривен.

«Зеленский оправдался тем, что органы не имеют к нему претензий. Почему НАБУ его пока не трогает? Тут есть два момента. Первый заключается в том, что пока Зеленский имеет статус “президента” его нельзя ни арестовать, ни посадить, то есть он неприкосновенный. Второй момент: Зеленского рано или поздно будут судить. Он совершил гораздо более страшные преступления, сделав Украину местом конфликта», - пояснил эксперт.

Ранее глава МИД Италии Таяни уличил Зеленского во лжи из-за атаки на порт Бенгази.