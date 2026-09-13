Зеленский с позором сбежал из Киева: Запад жёстко унизил главу режима

Владимир Зеленский покинул Киев на фоне участившихся ударов по военным объектам ВСУ и отправился в турне по западным странам. С 9 по 11 сентября он вместе с супругой Еленой находился в Канаде.

Однако поездка, которая должна была продемонстрировать поддержку и единство, обернулась целой серией неприятных инцидентов. Самым обсуждаемым стал момент спуска Зеленского с трапа самолета в аэропорту Калгари, где он двигался боком, покачиваясь из стороны в сторону.

Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба». Ролик быстро распространился по Сети, вызвав множество шуток и мемов. Но за внешней комичностью скрывается серьезная проблема, которую заметили профессиональные аналитики.

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивном комментарии проанализировал странное поведение главы киевского режима и объяснил, что оно означает с точки зрения психологии и физиологии.

«Походка краба»: что говорят профайлеры

По словам Панкратова, движение Зеленского по трапу самолета радикально отличается от того, как должен вести себя публичный политик в официальной обстановке.

Фото: Кадр из видео

«Вместо стандартного протокольного шага (прямая спина, развернутые плечи, удержание зрительного контакта с принимающей стороной) мы наблюдаем ломаную, асимметричную траекторию. "Боковое скольжение" и заниженный центр тяжести с разворотом корпуса полубоком на полусогнутых ногах. Это двигательный стереотип человека, испытывающего острый дефицит устойчивости и мышечный гипертонус. Подобная моторика типична для крайней психологической перегрузки, глубокого нервного истощения с выраженным органическим нарушением работы вестибулярного аппарата», — пояснил Панкратов.

Таким образом, «походка краба» — это не просто неловкость или случайность. Это симптом глубокого стресса и нервного истощения, которые Зеленский уже не может скрыть от камер. Его тело предательски выдает то, что он пытается замаскировать улыбкой и отработанными жестами.

«Рефлекс черепахи»: защитная реакция на угрозу

Специалист также указал на особую зажатость Зеленского и его постоянные попытки втянуть голову поглубже в шею. Этот невербальный сигнал имеет четкое биологическое объяснение.

«Защитный блок ("рефлекс черепахи") — это когда плечевой пояс спазмирован и приподнят, шея визуально укорочена, голова втянута в плечи. На невербальном уровне это биологический маркер переживания угрозы — неосознанное стремление защитить сонные артерии и жизненно важные зоны от внешнего давления. Взгляд жестко "прибит" к металлу ступеней. Отсутствует широкое сканирование пространства», — пояснил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что эти особенности свидетельствуют о сильном внутреннем напряжении, которое Зеленский испытывает постоянно.

Фото: www.globallookpress.com/ Thorton / Keystone Press Agency

«Человек настолько погружен во внутреннее напряжение и контроль за элементарным физическим действием (не оступиться), что у него выключается протокольная функция публичного лидерства. Правая рука совершает рваные, короткие микродвижения в воздухе с ладонью, частично обращенной вниз. Это попытка подсознательно "нащупать опору"», — добавил специалист.

Это означает, что Зеленский находится в состоянии хронического стресса, который уже перешел в физическую плоскость. Его организм работает на пределе, и каждый публичный выход становится для него серьезным испытанием.

Елена Зеленская: тревога и стресс

На фоне мужа Елена Зеленская выглядела гораздо более собранной и уверенной. По словам Панкратова, ее поведение кардинально отличается от поведения супруга.

«В отличие от мужа, она демонстрирует академическую выправку. Её позвоночник выпрямлен, шаг ровный и поступательный, спуск происходит строго по оси трапа. Пальцы левой руки плотно зафиксированы на перилах. Движение плавное, но сила сжатия выдает высокий уровень внутренней мобилизации и самоконтроля. Особый интерес представляет сцепленные руки супругов в асимметричный рычаг. Руки соединены в замок, однако в биомеханике движения они начинают работать как кинематический тормоз», — пояснил эксперт.

Таким образом, Елена Зеленская контролирует себя и ситуацию, в то время как Зеленский пытается удержаться на ногах — и в прямом, и в переносном смысле.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Andreas Stroh

Панкратов подчеркнул, что Елена Зеленская спускается прямо, тогда как сам глава киевского режима идет боком. Это создает дополнительное напряжение и неестественность в их совместном движении.

«Поскольку разрыв контакта перед камерами недопустим по соображениям пиара ("демонстрация семейного монолита"), мужчине приходится делать неестественно широкие боковые шаги, подстраиваясь под чужую траекторию. Плотная фиксация со стороны Зеленского указывает на использование спутницы в качестве дополнительной психологической и физической точки опоры», — добавил он.

Это наблюдение имеет важное значение. Оно показывает, что Зеленский уже не может самостоятельно справляться с публичными мероприятиями и вынужден использовать супругу как психологический и физический «костыль». Это признак глубокого кризиса, который затрагивает не только политическую, но и личную сферу жизни главы киевского режима.