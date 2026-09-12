Минувшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по металлургическим объектам на территории Украины. Так, например, под ударами «Искандер-М» и «Оникс» оказались предприятия в Запорожье, Днепропетровской области и Кривом роге, родном городе главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Называть, по какому именно объекту в Кривом Роге «прилетело», местным запретили, однако, как указывают военные аналитики, целью ударов стало «крупнейшее металлургическое предприятие». А в Кривом Роге, напомним, расположен комбинат «АрселорМiттал Кривий Рiг», бывший «Криворожсталь», выпускающий стальной прокат для нужд ВСУ. Цеха этого комбината российские войска неоднократно поражали и ранее. По Запорожью, по данным главы николаевского подполья Сергея Лебедева, зафиксировали четыре «прилета»: две ракеты «Кинжал-23» и два «Искандера-М». Жжем бомбами. ВС РФ взорвали мосты в Славянске, город разрублен на части Подробнее

Накануне, напомним, российские войска нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве, который обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательной информации, в интересах ВСУ. Как рассказывают военные эксперты, повреждение таких центров может нарушить управление войсками и снизить качество разведки – работают такие центры совместно с системой искусственного интеллекта Palantir, которая анализирует поступающие данные и предлагает цели для ударов на разных участках фронта и атак по территории России.

Что на направлениях?

Накануне российские войска освободили село Новогришино, что в Донецкой народной республике. Оно лежит в километре к югу от села Доброполье и в четырех километрах к юго-западу от одноименного города. По словам военного корреспондента Александра Коца, с падением самого города Доброполье противник потеряет последний крупный опорный пункт на западе ДНР, а российские бойцы из группировки «Центр» смогут более крупными силами наступать на Краматорско-Славянскую агломерацию с запада. Пока же ВС РФ здесь стоят широким фронтом по линии Новогришино – Матяшево – Красноподолье – Водянское – Светлое. В конце августа российские военные также взяли под контроль село Анновка, вместе с которым под наш контроль перешел и участок трассы Т0514, соединяющий Доброполье и Краматорско-Славянскую агломерацию. «Мешок» с черепами из Киева. Эксперт открыл главные тайны боёв за Орехов Подробнее

В Запорожской области между тем пало село Зоревка, где парни из 36-1 отдельной мотострелковой бригады 29-й армии взяли под свой контроль территорию площадью более четырех квадратных километров и уничтожили до двух взводов вэсэушников вместе с техникой. Следом ВС РФ здесь, скорее всего, двинутся в сторону пгт Терноватое – крупного «опорника» киевских националистов на северо-востоке области. Еще вариант – продвигаться на запад в сторону трассы Т0408, которая соединяет Новониколаевку с Омельником и Ореховым, предполагает Александр Коц.

На Харьковском участке наши войска постепенно расширяют зону контроля возле Казачьей Лопани и Гоптовки, в Сумской области – ведут позиционные бои в районе Краснополья и к северу от областного центра. На Ореховском участке фронта российские войска двигаются в районе Новопавловки, на запад от Червонной Криницы, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ореховский гарнизон вэсэушников в скором времени может оказаться в полном окружении.