Зеленского унизили после побега из Киева: главная новость СВО 12 сентября

Владимир Зеленский сбежал из Киева на фоне участившихся ударов по военным объектам ВСУ и отправился в турне по западным странам. С 9 по 11 сентября он вместе с супругой Еленой находился в Канаде. Именно там с ним произошел целый ряд неприятных инцидентов.

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru проанализировал странное поведение главы киевского режима.

Так, во время спуска с трапа самолета в аэропорту Калгари Зеленский двигался боком, покачиваясь из стороны в сторону. Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба». Ролик быстро распространился по Сети, вызвав множество шуток.

«Вместо стандартного протокольного шага (прямая спина, развернутые плечи, удержание зрительного контакта с принимающей стороной) мы наблюдаем ломаную, асимметричную траекторию. “Боковое скольжение” и заниженный центр тяжести с разворотом корпуса полубоком на полусогнутых ногах. Это двигательный стереотип человека, испытывающего острый дефицит устойчивости и мышечный гипертонус. Подобная моторика типична для крайней психологической перегрузки, глубокого нервного истощения с выраженным органическим нарушением работы вестибулярного аппарата», - пояснил Панкратов.

Специалист также указал на особую зажатость Зеленского и его постоянные попытки втянуть голову поглубже в шею.

«Защитный блок (“рефлекс черепахи”) - это когда плечевой пояс спазмирован и приподнят, шея визуально укорочена, голова втянута в плечи. На невербальном уровне это биологический маркер переживания угрозы - неосознанное стремление защитить сонные артерии и жизненно важные зоны от внешнего давления. Взгляд жестко “прибит” к металлу ступеней. Отсутствует широкое сканирование пространства», - пояснил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что эти особенности свидетельствуют о сильном внутреннем напряжении.

«Человек настолько погружен во внутреннее напряжение и контроль за элементарным физическим действием (не оступиться), что у него выключается протокольная функция публичного лидерства. Правая рука совершает рваные, короткие микродвижения в воздухе с ладонью, частично обращенной вниз. Это попытка подсознательно “нащупать опору”», - добавил специалист.

По словам профайлера, стресс в этот момент испытывала и Елена Зеленская, однако ее супруг, вместо поддержки, сам искал в ней опору.

«В отличие от мужа, она демонстрирует академическую выправку. Её позвоночник выпрямлен, шаг ровный и поступательный, спуск происходит строго по оси трапа. Пальцы левой руки плотно зафиксированы на перилах. Движение плавное, но сила сжатия выдает высокий уровень внутренней мобилизации и самоконтроля. Особый интерес представляет сцепленные руки супругов в асимметричный рычаг. Руки соединены в замок, однако в биомеханике движения они начинают работать как кинематический тормоз», - пояснил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что Елена Зеленская спускается прямо, тогда как сам глава киевского режима идет боком.

«Поскольку разрыв контакта перед камерами недопустим по соображениям пиара (“демонстрация семейного монолита”), мужчине приходится делать неестественно широкие боковые шаги, подстраиваясь под чужую траекторию. Плотная фиксация со стороны Зеленского указывает на использование спутницы в качестве дополнительной психологической и физической точки опоры», - добавил он.

Ранее Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву проявлением доброй воли со стороны России, напомнив, что Киев до сих пор не отменил запрет на переговоры с руководством РФ.