«Крабовая» походка: эксперт объяснил странное поведение Зеленского в Канаде

Странная походка Владимира Зеленского во время спуска с трапа самолета в Канаде может говорить о его сильной психологической перегрузке, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru профайлер и политолог Руслан Панкратов.

Напомним, Зеленский на фоне участившихся ударов по военным объектам в Киеве отправился в турне по западным странам. В частности, визит главы киевского режима с супругой Еленой в Канаду 9–11 сентября обернулся чередой странных инцидентов.

Так, во время спуска с трапа самолета в аэропорту Калгари Зеленский двигался боком, покачиваясь из стороны в сторону. Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба». Ролик быстро распространился по Сети, вызвав множество шуток.

«Вместо стандартного протокольного шага (прямая спина, развернутые плечи, удержание зрительного контакта с принимающей стороной) мы наблюдаем ломаную, асимметричную траекторию. “Боковое скольжение” и заниженный центр тяжести с разворотом корпуса полубоком на полусогнутых ногах. Это двигательный стереотип человека, испытывающего острый дефицит устойчивости и мышечный гипертонус. Подобная моторика типична для крайней психологической перегрузки, глубокого нервного истощения с выраженным органическим нарушением работы вестибулярного аппарата», - пояснил Панкратов.

Ранее стало известно, что бункер Зеленского трещит по швам, ответ за атаки на РФ напугал ВСУ и НАТО.