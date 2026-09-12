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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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В жалком положении: Зеленского высмеяли во время визита в Канаду

IMAGO / Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Зеленский отправился в Канаду на фоне участившихся ударов по объектам ВСУ в Киеве. Но и там глава киевского режима попал сразу в несколько неприятных ситуаций. Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru проанализировал кадры с Зеленским.

Напомним, визит главы киевского режима с супругой Еленой в Канаду 9–11 сентября обернулся чередой странных инцидентов. 

Так, во время спуска с трапа самолета в аэропорту Калгари Зеленский двигался боком, покачиваясь из стороны в сторону. Китайские СМИ мгновенно окрестили эту манеру «походкой краба». Ролик быстро распространился по Сети, вызвав множество шуток.

Панкратов, анализируя соответствующие кадры, указал на еще одну странную деталь. Зеленский, по его словам, втягивал голову в плечи, чувствуя угрозу. 

«Защитный блок (“рефлекс черепахи”) - это когда плечевой пояс спазмирован и приподнят, шея визуально укорочена, голова втянута в плечи. На невербальном уровне это биологический маркер переживания угрозы - неосознанное стремление защитить сонные артерии и жизненно важные зоны от внешнего давления. Взгляд жестко “прибит” к металлу ступеней. Отсутствует широкое сканирование пространства», - пояснил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что эти особенности свидетельствуют о сильном внутреннем напряжении.

«Человек настолько погружен во внутреннее напряжение и контроль за элементарным физическим действием (не оступиться), что у него выключается протокольная функция публичного лидерства. Правая рука совершает рваные, короткие микродвижения в воздухе с ладонью, частично обращенной вниз. Это попытка подсознательно “нащупать опору” в пустом пространстве и искусственно удержать внутреннее равновесие», - добавил специалист.

Ранее эксперт объяснила популярность видео с Путиным в Индии.
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