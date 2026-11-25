Двое злоумышленников проникли на территорию поместья принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительной активности в загородной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон Анмер-Холл, которая расположена на территории королевского поместья Сандрингем.

Прибывшие на место стражи порядка осмотрели территорию поместья, для чего им пришлось использовать беспилотники, служебных собак и вертолет. Через три часа поисков полицейские обнаружили двоих мужчин, которые скрывались в резиденции принца. Их арестовали за незаконное проникновение на частную территорию. Было ли что-либо украдено или повреждено, не уточняется.

Отмечается, что самих Уильяма и Кейт в тот день в поместье не было.