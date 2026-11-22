Наследник британского престола принц Уильям после восшествия на трон намерен провести масштабную реформу монархии, в результате которой его младший брат Гарри, Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет могут лишиться королевских титулов. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на готовящуюся к выходу в феврале книгу королевского обозревателя Тома Сайкса «Герцоги в опасности» (Dukes of Hazard).

По сведениям автора, будущий монарх собирается кардинально пересмотреть принцип присвоения титулов: вместо автоматического получения по праву рождения они станут аналогом официальных должностей и будут сохраняться только за теми членами династии, которые реально выполняют обязанности от имени короны. Им же положены жалованье и оплачиваемое жилье.

«Остальные родственники монарха лишатся всех привилегий и права именоваться "Его или Ее Королевское Высочество"», — привел в книге Сайкс слова близкого друга принца Уильяма.

Реформа напрямую ударит по семье принца Гарри, который еще в 2020 году сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи. Хотя тогда супруги сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских (перестав официально использовать обращение «Королевское Высочество»), новый порядок лишит их и этих регалий, а заодно затронет их сына и дочь.

При этом правила коснутся и собственных детей Уильяма: принцесса Шарлотта и младший сын Луи получат возможность отказаться от титулов, если решат строить карьеру вне дворца, тогда как старшего сына Джорджа, прямого наследника короны, изменения не затронут.

Как пишет издание, Уильям уже проконсультировался с конституционными советниками по поводу юридического механизма реформы. Наследник престола убежден, что общество одобрит сокращение числа титулованных особ на фоне критики бюджетных трат на содержание двора и громких скандалов вокруг бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Официальные представители принца Уильяма воздержались от комментариев.

При этом сам принц Уильям недавно оказался в центре дискуссий из-за отхода от негласных традиций дворца. В начале ноября престолонаследник вместе со своим 13-летним сыном Джорджем — первым и вторым в очереди на трон — отправился на футбольный матч в Испанию одним регулярным рейсом, хотя протокол безопасности рекомендует прямым наследникам летать раздельно.