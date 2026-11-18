Герцог Сассекский принц Гарри выразил готовность вновь поступить на военную службу в Великобритании в случае необходимости. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, отметив, что причиной такого решения он назвал предполагаемую «угрозу со стороны России».

По словам Гарри, если британские власти обратятся к нему с предложением вернуться в вооруженные силы, он согласится служить своей стране. Принц подчеркнул, что готов вновь взять на себя военные обязанности при возникновении соответствующей необходимости.

«Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все сто процентов буду служить своей стране», — сказал он.

Кроме того, герцог Сассекский заявил, что ситуация вокруг России должна вызывать обеспокоенность у жителей Великобритании. Он считает, что потенциальные риски для национальной безопасности требуют серьезного внимания со стороны британского общества и властей.

Ранее британский принц Гарри посетил Львов на западе Украины, где принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference.