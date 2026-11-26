Обвинение бывшего высокопоставленного чиновника из окружения Эммануэля Макрона в передаче партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» секретной информации вновь вывело на первый план вопрос о том, какие сведения могли оказаться в его распоряжении. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии aif.ru предположил, что наиболее вероятная тема возможного компромата — финансовая.

Взятки и схемы с выплатами

«Финансовая тема является наиболее вероятным содержанием возможного компромата», — заявил Данилин.

По его мнению, речь может идти не только о разовых выплатах, но и о целых схемах распределения средств.

«Думаю, в конфиденциальной информации содержатся данные о взятках, о финансировании очень сомнительных проектов в интересах Макрона… Получение взяток наиболее вероятно», — отметил политолог.

Данилин подчеркнул, что именно денежный след представляется ему ключевым для понимания возможного скандала.

«Финансы, финансы, ещё раз финансы», — сказал эксперт.

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Политолог считает, что другие версии происхождения возможного компромата значительно менее убедительны.

«Для того, чтобы работать с парламентом, нужно обязательно подкупить часть депутатов. А для того, чтобы подкупить всех депутатов, нужно внешнее финансирование или финансирование, не соответствующее бюджетным правилам», — пояснил Данилин.

Он также допустил, что неофициальные расходы могут быть связаны с африканским направлением французской политики.

«Подкуп властей в Африке всё равно осуществляется до сих пор. На это тоже деньги никто не выделяет официально», — отметил Данилин.

Главный страх — уголовное дело

Политолог также отметил, что именно перспектива уголовного преследования после окончания президентского срока может определять дальнейшие решения Макрона. И возможный компромат становится не просто политической проблемой, а прямой угрозой личной свободе главы государства.

«Макрон больше всего боится уголовного преследования. Как экс-президент Саркози — не хочет сесть. А такая вероятность есть, и немалая», — сказал Данилин.

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Политолог напомнил, что у прежних президентов Франции уже возникали проблемы, связанные с финансовыми махинациями. По его мнению, это делает сценарий уголовного дела для Макрона не абстрактным, а вполне реалистичным.

Макрона ждет крах из-за Украины

Данилин также оценил вероятность того, что покидающий пост президента Макрон, исполняя волю глобалистов, попытается добиться выделения крупной суммы денег в виде помощи для Киева через французский бюджет.

«Если он точно хочет сесть в тюрьму, то может и выделить деньги для Украины. А если нет, то будет добиваться выделения этих денег через институт ЕС, а не через бюджет Франции», — заявил Данилин.

При этом Данилин выразил сомнение, что Брюссель согласует столь масштабные расходы.

«Очень сомневаюсь, потому что я смотрел бюджет Евросоюза, предложения по бюджету, касающиеся других стран-доноров и стран-реципиентов. И могу сказать, что эти миллионы для Украины — и 45, и 115 — критичны. Они реально критичны для устойчивости бюджета ЕС», — подчеркнул политолог.

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