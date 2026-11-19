Трехсторонняя встреча президента России, президента США и председателя КНР 19 ноября 2026 года прошла в Шэньчжэне — крупном городе на юге Китая, в провинции Гуандун, у границы с Гонконгом. Местом проведения стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан» — закрытый комплекс для официальных приёмов у подножия горы Цилинь.

Название «Цилинь Шаньчжуан» переводится как «горная усадьба цилиня». Цилинь — мифологическое существо, которое еще называют китайским единорогом. В китайской традиции его образ связывают с долголетием, благополучием и благоприятными событиями.

Автомобиль кортежа президента РФ на территории резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев / POOL

Резиденцию открыли 17 июня 1997 года. Одной из причин строительства стала предстоящая передача Гонконга Китаю. Тогда требовалось место для размещения чиновников из Пекина и местных властей, а также для проведения закрытых встреч на высоком уровне.

Комплекс занимает десятки гектаров. В его составе — виллы в европейском стиле, банкетные залы, поле для гольфа. Территория изолирована от городской застройки, неподалёку находятся Лебединое озеро и Шэньчжэньский парк дикой природы.

Интересные факты про виллу