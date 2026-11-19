Встреча прошла в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» — закрытом комплексе для официальных приёмов у подножия горы Цилинь.Фото: Kremlin.ru
Трехсторонняя встреча президента России, президента США и председателя КНР 19 ноября 2026 года прошла в Шэньчжэне — крупном городе на юге Китая, в провинции Гуандун, у границы с Гонконгом. Местом проведения стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан» — закрытый комплекс для официальных приёмов у подножия горы Цилинь.
Название «Цилинь Шаньчжуан» переводится как «горная усадьба цилиня». Цилинь — мифологическое существо, которое еще называют китайским единорогом. В китайской традиции его образ связывают с долголетием, благополучием и благоприятными событиями.
Резиденцию открыли 17 июня 1997 года. Одной из причин строительства стала предстоящая передача Гонконга Китаю. Тогда требовалось место для размещения чиновников из Пекина и местных властей, а также для проведения закрытых встреч на высоком уровне.
Комплекс занимает десятки гектаров. В его составе — виллы в европейском стиле, банкетные залы, поле для гольфа. Территория изолирована от городской застройки, неподалёку находятся Лебединое озеро и Шэньчжэньский парк дикой природы.
Интересные факты про виллу
В январе 2006 года здесь останавливался руководитель КНДР Ким Чен Ир во время неофициальной поездки по Китаю.
В 2002 году в резиденции отдыхал Си Чжунсюнь — отец Си Цзиньпина — после постановки серьёзного диагноза.
В мае 2008 года на территории комплекса проходили закрытые консультации между представителями китайских властей и посланниками Далай‑ламы — спустя несколько месяцев после напряжённых событий в Лхасе. Официального подтверждения от властей КНР не поступало, но об этих встречах сообщали СМИ.
В июне 2016 года в «Цилинь Шаньчжуан» прошла международная конференция об инновациях и предпринимательском образовании при участии ЮНЕСКО, Южного университета науки и технологий и администрации Шэньчжэня.