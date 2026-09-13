Индия, где сейчас проходит саммит БРИКС, за последние несколько лет стала очень важным партнером России. Между тем для многих россиян эта страна по-прежнему остается большой загадкой.

Корреспондент aif.ru приехал в Нью-Дели вместе с президентом России и попросил ответить на некоторые вопросы об Индии Санджива Сингха, историка и общественного деятеля, который несколько лет жил в России.

Глеб Иванов, aif.ru: Как в Индии относятся к России?

Санджив Сингх: Очень хорошо, и причин этому огромное множество.

Во-первых, СССР был первой страной, которая установила дипломатические отношения с Индией и много поддерживала нас, в том числе в первые самые тяжелые годы. СССР помогал специалистами создавать образование и здравоохранение в стране, потом поддерживал во время конфликтов с Пакистаном. Все это здесь хорошо помнят и знают, что Россия не предает. Час БРИКС. Эксперт рассказал о кризисе организации стран Глобального Юга Подробнее

Во-вторых, сейчас Россия тоже остается важным партнером, с которым у Индии нет спорных вопросов. Сотрудничество сейчас бурно развивается. И в Индии довольно популярен российский президент Владимир Путин. У него здесь имидж борца с Западом и просто сильного лидера.

Вот все эти факторы влияют на то, что к России люди относятся действительно хорошо.

— Как в Индии относятся к бывшей метрополии — Великобритании?

— Точно так же, как относятся к любым грабителям.

Когда британцы пришли в нашу страну, Индия была одним из самых процветающих государств мира, с высоким уровнем образования, огромными накопленными богатствами и относительным умиротворением после нескольких веков войн. За время британского владычества, которое продлилось меньше двухсот лет, британцы вывезли из Индии национальные богатства на сумму более 45 триллионов долларов по нынешнему курсу — и это только их собственные оценки. Реальная сумма может быть гораздо больше. Когда британцы уходили, страна оказалась расколота, грамотными были лишь 13% населения, элементарно не хватало ни больниц, ни школ. В наследство от Великобритании нам достались сепаратистские настроения в некоторых провинциях, конфликт между индусами и мусульманами, тяжелые отношения с Пакистаном.

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— Почему Индия конфликтует с Пакистаном?

— Во время правления британцев они были в Индии в абсолютном меньшинстве. Британцы понимали, что, объединившись, индийцы могут смести их владычество. Поэтому они всеми силами старались не допустить индийского единства. «Разделяй и властвуй» — известный римский принцип, который они взяли себе на вооружение.

Перед тем, как англичане захватили страну, в Индии правила династия Великих моголов. Сами они были мусульмане, но при этом очень толерантно относились к другим религиям. Раскол между индусами и мусульманами начался при британцах. В разных провинциях они старались стравливать представителей двух религий, чтобы они враждовали не с британцами, а друг с другом.

Перед своим уходом британцы разделили Индию на две страны по религиозному признаку. Раздел сопровождался массовым исходом 15 миллионов беженцев, погромами и резней, жертвами которых, по некоторым оценкам, стали более двух миллионов человек. Это породило глубокую взаимную ненависть. АЭС, Су-57 и удобрения. Россия и Индия вышли на новый уровень сотрудничества Подробнее

— Почему в Индии так много мусора?

— Индийцы довольно чистоплотные люди, если речь идет о поддержании порядка в домах. Однако выкинуть мусор на улицу долгое время не было зазорным. Детей в Индии, в отличие от России, просто не учат тому, что бросать фантики на улицу — плохо. Раньше это не было такой проблемой. Отходы были органическими или тканевыми, они быстро разлагались. Теперь эти отходы заменились пластиком, который не разлагается десятилетиями.