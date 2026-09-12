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Лидеры стран БРИКС совместно посадили деревья по итогам саммита в Индии

ЗАРУБИН
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами стран БРИКС принял участие в церемонии посадки деревьев и сделал общую фотографию по итогам заседания саммита в Индии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Отмечается, что мероприятие приурочено к 20-летию объединения.

Традиционная экологическая акция глав государств прошла в субботу по завершении основной части заседания. Лидеры стран совместно высадили деревья на территории конгрессно-выставочного комплекса «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели, который выступает главной площадкой саммита.

Глава российского государства прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом в пятницу. Саммит БРИКС в Нью-Дели проходит 12 и 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели приготовили шоколадные матрешки для Путина.
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Политикапосадка деревьевНью-ДелиВладимир ПутинБРИКС
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