Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Индии

Лидеры стран-членов БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он отметил, что документ принимается на основе консенсуса.

По словам Моди, декларация содержит четкие направления, по которым должны развиваться усилия объединения.

«Теперь на нас лежит ответственность претворить эти задачи в конкретные результаты», — подчеркнул премьер.

Восемнадцатый саммит БРИКС проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.

Ранее индийский кабмин показал видео встречи президента России Владимира Путина и Нарендры Моди под песню «Матушка-земля».