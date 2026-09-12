Песков: перемещения на одном авто говорят об особом уровне отношений

Совместные поездки лидеров государств в одной машине свидетельствуют об особом уровне отношений между ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он согласился с существованием автомобильной дипломатии и отметил, что совместные переезды позволяют говорить об особом характере отношений между главами государств.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе отправились на выставку «Иннопром» на лимузине индийского премьера.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Моди продолжают обсуждать важные вопросы и наиболее острые проблемы во время совместных поездок в автомобиле.