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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Песков: перемещения на одном авто говорят об особом уровне отношений

Vladimir Andreev / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Совместные поездки лидеров государств в одной машине свидетельствуют об особом уровне отношений между ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он согласился с существованием автомобильной дипломатии и отметил, что совместные переезды позволяют говорить об особом характере отношений между главами государств.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе отправились на выставку «Иннопром» на лимузине индийского премьера.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Моди продолжают обсуждать важные вопросы и наиболее острые проблемы во время совместных поездок в автомобиле.
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ПолитикаИндияДмитрий ПесковМодиВладимир Путинавтомобильная дипломатияРоссия
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