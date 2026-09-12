Кабмин Индии показал видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Индийский кабмин обнародовал видео встречи премьер-министра страны Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путина в ходе саммита БРИКС. В качестве музыкального сопровождения в ролике использована песня «Матушка-земля».

В ролик вошли кадры встречи Путина и Моди, их рукопожатие, а также вручение премьер-министром Индии президенту РФ переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал».

Напомним, Путин и Моди провели переговоры в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели в минувшую пятницу. В начале встречи индийский премьер подарил президенту РФ книгу «Тируккурал», написанную мыслителем Тируваллуваром почти две тысячи лет назад. По словам Моди, идеи автора трактата актуальны и сейчас.

Глава индийского кабмина выразил надежду, что книга будет способствовать укреплению культурных и человеческих связей между двумя государствами.

Путин выразил уверенность в том, что российско-индийские отношения будут развиваться.