Президент России Владимир Путин заявил, что ввод войск на Украину будет означать войну Западом. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Индии.

Это и другие заявления российского лидера собрал aif.ru.

Ввод войск Запада на Украину означает войну

«Никто там даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны. А они настаивают на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что думают, как вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — заявил Путин.

По словам президента РФ, граждане европейских стран это прекрасно понимают. Поэтому в Европе на выборах начинают выигрывать те силы, которые выступают за восстановление сотрудничества с РФ, например, партия «Альтернатива для Германии», которая одержала победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Путин перечислил ошибки «глобалистов»

По его словам, победы на выборах «антиглобалистов» — это результаты системных ошибок западных глобалистов.

«Все совершают ошибки. И у нас немало ошибок, и во всем мире. Но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на „вершине Олимпа“ и, видимо, полагали, что им: а) все позволено; и б) что они те, кто ошибок никогда не допускает», — сказал Путин. После этого количество их ошибок начало растит в геометрической прогрессии.

После этого начались попытки «дожить» РФ — с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, а теперь и с помощью неонацистского режима на Украине.

«И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцирован. Это постоянные, постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины», — подчеркнул президент.

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Путин раскритиковал нынешние немецкие власти

По его словам, они заявляют, что придерживаются курса объединителя Германии канцлера Гельмута Коля. Однако Коль всегда выступал за тесные дружеские отношения с РФ.

«Я был знаком с Колем. Я могу твёрдо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто. Я с ним говорил, когда он был ещё канцлером, и после того как он перестал быть канцлером, он приезжал в гости к нам. Он считал, что будущее Европы, Федеративной Республики будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией», — подчеркнул Путин.

Лишь сотрудничая с РФ, европейская цивилизация может сохранить себя в качестве самостоятельного центра интеллектуальной, гуманитарной силы.

Но сегодняшние элиты в Европе выбрали для себя другой путь. Отсюда и все проблемы, которые накапливаются в их странах, и недовольство граждан европейских стран.