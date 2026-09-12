Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели.

Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись несколькими репликами.

Путин также поблагодарил Моди и индийских коллег за организацию саммита и созданную для его участников атмосферу.

Российский президент отметил гостеприимство и доброжелательность индийской стороны, подчеркнув, что они способствуют работе участников встречи.

Путин прибыл в Индию в пятницу с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС.