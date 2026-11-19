Законодательный орган Монголии Великий государственный хурал удовлетворил прошение Ухнаагийна Хурэлсуха об отставке с поста главы государства. Соответствующее постановление было принято подавляющим большинством голосов народных избранников.

Отмечается, что за прекращение полномочий лидера проголосовали более 92% присутствующих на сессии парламентариев.

Временное исполнение обязанностей верховного главнокомандующего возложено на спикера Великого государственного хурала Сандагийна Бямбацогта, который будет руководить страной до момента инаугурации нового избранника.

В ходе заключительного выступления уходящий лидер кратко резюмировал результаты своего правления и призвал соотечественников к национальному единению. По завершении процедуры он отдал дань уважения государственным символам и покинул сессионный зал.

Политик находился на высшем государственном посту с 2021 года. До этого, в период с 2017 по 2021 год, он занимал кресло главы правительства.

Представители законодательной власти подчеркнули, что данная ситуация является прецедентом добровольного досрочного сложения полномочий в новейшей истории республики.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после заключения мирного договора с Азербайджаном.