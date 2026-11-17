Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил, что покидает пост на фоне обвинений в коррупции и давления оппозиции. Поводом стало утверждение бывшего мэра Улан-Батора, представителя другой фракции правящей партии, о том, что Хурэлсух, будучи премьер-министром, получил 25 миллионов долларов в связи с проектом железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт. После этого Демократическая партия потребовала его ухода. Хурэлсух отверг обвинения, заявив, что «никогда не крал у своего народа и государства», но согласился сложить полномочия добровольно, чтобы «восстановить доброе имя», и намерен обратиться в компетентные органы для защиты чести и достоинства. Окончательное решение об отставке должен утвердить Великий Государственный Хурал; до этого спикер парламента будет исполнять обязанности президента.

Ухнаагийн Хурэлсух. Фото: Flickr.com/ UK Government

Как произносится имя Хурэлсух?

Монгольская система личных имен устроена иначе, чем русская. Ухнаагийн — это не фамилия, а отчество: оно образовано от имени отца и означает «Ухнаагийн сын» (отец — Ухнаа). Хурэлсух — это личное имя, данное при рождении; именно по нему человека называют в быту и в прессе. Фамилии в привычном нам смысле у него нет: в Монголии до 1990-х годов фамилии были официально отменены, и до сих пор многие граждане, включая президента, обходятся отчеством и личным именем. Поэтому в официальных документах он значится как Ухнаагийн Хурэлсух — «Хурэлсух, сын Ухнаа».

В имени Хурэлсух ударение падает на последний слог. Первая гласная «ү» произносится мягко, с округленными и вытянутыми вперед губами: получается нечто среднее между «у» и «и», но ближе к «у». Твердого русского «у» там нет. Конечный «х» — не звонкий и не раскатистый, а глухой, с придыханием. В целом имя звучит примерно как «Хү-рэл-сүх» с мягкими, «округленными» гласными и легким выдохом в конце.

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Как Ухнаагийн Хурэлсух стал президентом Монголии?

Ухнаагийн Хурэлсух родился 14 июня 1968 года в Улан-Баторе. Окончил Военный университет Монголии в 1989 году, затем Институт государственного управления и развития менеджмента в 1994-м и Монгольский государственный университет в 2000-м. Служил в Монгольской народной армии, был заместителем командира части по политическим вопросам.

В политике — с 1990-х годов: избирался депутатом Великого Государственного Хурала, занимал посты министра по чрезвычайным ситуациям, вице-премьера, а в 2017 году возглавил правительство. В январе 2021 года ушел с должности премьера, чтобы участвовать в президентских выборах, и в июне того же года одержал победу, вступив в должность 25 июня 2021 года.

Источники:

ria.ru

rbc.ru