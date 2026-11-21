Пограничная охрана Финляндии возглавила спасательную операцию после атаки беспилотников на грузовое судно в Финском заливе. Об этом сообщило финское ведомство.

Одновременно пограничники готовятся к возможной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в зоне ответственности Финляндии.

Ранее в субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на грузовое судно, следовавшее в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы. Экипаж эвакуировали.

Позднее Министерство обороны Финляндии объявило, что направило силы пограничной охраны к месту происшествия.