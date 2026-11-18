Американский суд вынес приговор гражданину Пакистана Асифу Мерчанту за попытку организовать покушение на главу Белого дома Дональда Трампа и других чиновников, сообщило министерство юстиции США.

Мужчину обвинили в подготовке к террористическому акту и организации заказного убийства. Ему дали 330 месяцев (27,5 года) тюрьмы. Следствие установило, что в апреле 2024 года Мерчант прибыл в США для совершения политических убийств.

Кроме Трампа он планировал напасть на Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост президента страны, и бывшего американского постоянного представителя при ООН Никки Хейли.

Мерчанта задержали 12 июля, когда он собирался покинуть США. В марте коллегия присяжных признала мужчину виновным.

Напомним, в феврале сообщалось, что жителя США Джауана Рашуна Портера, который угрожал убить Дональда Трампа, приговорили к трём годам и пяти месяцам тюрьмы. В июле 2025 года мужчина подключился к трансляции в социальных сетях, где рассказал о своих планах в отношении президента.