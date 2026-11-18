Решение руководства Евросоюза не включать главу европейской дипломатии Каю Каллас в состав переговорной группы с Россией по Украине стало серьезным политическим ударом для нее. Об этом пишет немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, отмечая, что Каллас не получила полномочий специального представителя.

По оценке издания, сложившаяся ситуация свидетельствует о разногласиях внутри европейских структур, которые конкурируют за влияние на внешнеполитические решения.

В частности, Европейский совет, Еврокомиссия и правительства стран ЕС предпочитают распределить дипломатические полномочия между несколькими институтами, а не сосредоточивать их в руках главы внешнеполитической службы.

Несмотря на отсутствие в переговорной группе, Каллас намерена добиваться влияния на процесс урегулирования украинского конфликта. В понедельник она заявила о планах участвовать в формировании европейской позиции по переговорам. Однако, как отмечает немецкое издание, ее возможности представлять интересы всего Евросоюза оказались ограничены.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Кае Каллас грозит около 20 лет тюрьмы за озвученные ею планы выкрасть персональные данные участников СВО.