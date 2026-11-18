Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Возможность организации таких переговоров рассматривается американской администрацией всерьез, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам главы Госдепартамента, Трамп не воспринимает переговоры с зарубежными лидерами как уступку с американской стороны. Вашингтон считает взаимодействие одним из возможных способов урегулирования разногласий с Пхеньяном.

Рубио подчеркнул, что конкретные сроки проведения встречи пока не определены, поэтому говорить о ее скором осуществлении преждевременно. Вместе с тем американский президент заинтересован в прямом диалоге с северокорейским руководством и готов обсуждать перспективы двусторонних отношений.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не видит необходимости вести с США диалог, пока они ведут по отношению к ней враждебную политику.