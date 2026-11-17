Власти Кракова решили приостановить подготовку к строительству метро из-за отсутствия необходимого государственного и европейского финансирования. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на представителей городской администрации.

Вице-мэр Кароль Валаховский подтвердил, что муниципалитет больше не намерен брать на себя обязательства по реализации этого проекта.

По неофициальным сведениям, в связи с отказом от планов строительства подземки может быть расформировано и профильное подразделение, отвечавшее за его подготовку. Вместо метро город намерен развивать трамвайную сеть и открывать дополнительные маршруты. Однако специалисты Краковской транспортной организации предупреждают, что такие меры не устранят перегруженность ключевых трамвайных узлов в центральной части города.

Польские СМИ отмечают, что в проекте бюджета Кракова на следующий год не предусмотрены расходы даже на предварительные работы по созданию метро. При этом окончательно от идеи не отказались: ее реализация может возобновиться в случае получения многомиллиардной поддержки из государственного бюджета или фондов Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рекордно высокий за последние годы дефицит бюджета страны связан с ее военными расходами.