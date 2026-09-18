Фридрих капут. Мерц запаниковал, узнав о планах Трампа на Германию

США планируют радикально пересмотреть размещение военных в Европе и вывести из стран ЕС около 25 тысяч человек — практически треть от нынешнего числа солдат. Об этом со ссылкой на источники сообщают NBC News. Другие чиновники и вовсе сообщили изданию, что Пентагон выведет из Европы 40 тысяч человек.

Дружба кончилась

Сильнее всего от подобных мер могут «пострадать» Германия, Италия и Испания. В июне, напомним, в Пентагоне объявили, что до конца текущего года пересмотрят свое присутствие в Европе. В пятницу верховный главнокомандующий объединенными силами в Европе Алексус Гринкевич должен представить шефу Пентагона Питу Хегсету свой анализ, в котором предложит сократить авиацию, ВМС и сухопутные войска, а также перебросить часть европейских сил на восточный фланг НАТО. Окончательный план Хегсет сформирует к 6 ноября, тогда же его предложат Дональду Трампу. Полный капут. Мерцу публично сообщили об отставке, счет пошел на дни Подробнее

Ранее американский лидер неоднократно критиковал союзников США по НАТО, грозил выходом из альянса, требовал от европейцев больше тратить на оборону, хотя заявлял, что США «не нужны их деньги, нужна только их лояльность». Раздражал главу Белого дома и отказ европейских стран предоставлять американским военным свои военные базы для ударов по Ирану. На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед однопартийцами в Берлине, где блок ХДС/ХСС может потерпеть поражение на ближайших выборах, заявил, что политические настроения по ту сторону Атлантики меняются, а «эпоха безусловной трансатлантической дружбы» завершилась на обозримое будущее.

«Пересмотр военного присутствия США в Европе некоторые СМИ могут преподносить как некое давление, однако это часть долгосрочной стратегии, которая сформировалась еще до президентства Трампа, — объяснил aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. — Все это часть „разворота в Азию“, который начался еще при Обаме. США пытаются создать инфраструктуру для сдерживания Китая, высвободить ресурсы, которые не особо используются, и перебросить их на азиатское направление. И Европа — это один из театров военных действий, где эти ресурсы как раз высвобождают. О полном уходе из Европы речь не идет, а Германия всегда была и останется приоритетом. В ФРГ, Японии и Южной Корее военных США больше всего. Американцы остаются в Европе не для того, чтобы ее защищать, а для того, чтобы ее контролировать. Еще первый генсек НАТО Гастингс Исмей в свое время заявил, что стратегия США — „держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем“». «Это шоу ужасов». Трамп угрожает выходом из НАТО из-за предательства Европы Подробнее

Канадский вопрос

Еще больше отношения между Европой и США начали охлаждаться после «дрейфа» в сторону ЕС Канады. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, на фоне торговой войны Вашингтона и Оттавы предложила сделать северного соседа США «ассоциированным членом Евросоюза». Трамп уже назвал такую инициативу «смехотворной» и пригрозил еврочиновникам «серьезными пошлинами».

«Канада может дрейфовать в сторону Европы лишь на время, — считает Блохин. — Условно, чтобы переждать президентство Трампа. Гораздо больше тут определяет география, и всевозможные торговые войны — это временное явление».

«Товарооборот США и Канады примерно в шесть раз превосходит этот показатель с Евросоюзом, — заметил политолог-американист Малек Дудаков. — Заместить американский рынок европейским быстро точно не получится. Но ничего не мешает Карни ориентироваться на Брюссель в ущерб Вашингтону. Скажем, закупать европейские вооружения вместо американских и отправлять нефть в Старый Свет. Еще в начале года на Давосе Карни призвал „средние державы“ мира объединяться для противодействия Трампу. Он же ведет сепаратные переговоры с Пекином, что тоже очень не нравится Вашингтону. А в канун выборов перебои с поставками нефти из Канады могут очень болезненно отозваться в США, где и так вовсю распаляется топливный кризис».