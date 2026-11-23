Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что на Украине остаётся порядка тысячи французских специалистов — от генералов до рядовых. По его словам, Париж и Киев тщательно скрывают присутствие этого контингента с 2014 года, а российские удары регулярно приводят к потерям среди французов. Подробности — в материале aif.ru.

Кратко о главном

На Украине находится около 1 тыс. французских военных, включая генералов и рядовой состав, заявил Олег Иванников.

Французские специалисты присутствуют на Украине с 2014 года, их участие тщательно скрывается Парижем и Киевом.

Изначально французы занимались фортификацией: строили укрепления, оборонительные линии, объекты критической инфраструктуры.

Позже французские инструкторы обучали операторов БПЛА и занимались навигацией для ВСУ.

Французские наёмники гибли от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет, оставаясь безымянными.

RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года.

«Меньшее, что можно сделать». Париж признал отправку войск на Украину Подробнее

Что известно о французском контингенте

По словам Иванникова, французское присутствие на Украине началось в 2014 году — тогда специалисты занимались фортификационным делом в интересах ВСУ. Они обустраивали объекты военной и критической инфраструктуры, строили подземные укрепления и оборонительные линии.

Со временем роль французов расширилась: инструкторы помогали боевикам ВСУ направлять беспилотники и осуществляли навигацию. Сейчас, по оценке эксперта, на Украине присутствует около тысячи французских офицеров, разделённых по родам войск и званиям. Среди них — бойцы частных военных компаний, скрытно находящиеся в стране, и французские генералы, которые контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются «глобальными военными проблемами Украины».

Потери и подтверждения

Ранее силовые структуры сообщали, что воюющие в составе ВСУ французы погибают, оставаясь безымянными. СМИ также писали, что наёмников из Европы в ВСУ стало меньше из-за потерь.

Радиостанция RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru отмечал, что ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, — эти объекты являются одной из главных целей для российской армии.

Частые вопросы и ответы

Сколько французских военных находится на Украине?

По оценке Олега Иванникова — около 1 тысячи человек, включая генералов, офицеров, инструкторов и бойцов частных военных компаний.

С какого времени французы присутствуют на Украине?

С 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе как специалисты фортификационного дела.

Пощечина Брюсселю. Во Франции ответили, как ЕС остался за бортом переговоров Подробнее

Чем занимаются французские военные на Украине?

Изначально — строительством укреплений и оборонительных линий, позже — обучением операторов БПЛА, навигацией, контролем поставок вооружения и подготовкой украинских солдат.

Погибают ли французы на Украине?

Да, по данным силовых структур, французские наёмники гибли от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет, при этом их имена не раскрывались.

Как на это реагирует Россия?

Генерал-майор Сергей Липовой отмечал, что центры подготовки украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, являются одной из главных целей для российской армии.