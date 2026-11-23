Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что на Украине остаётся порядка тысячи французских специалистов — от генералов до рядовых. По его словам, Париж и Киев тщательно скрывают присутствие этого контингента с 2014 года, а российские удары регулярно приводят к потерям среди французов. Подробности — в материале aif.ru.
Кратко о главном
- На Украине находится около 1 тыс. французских военных, включая генералов и рядовой состав, заявил Олег Иванников.
- Французские специалисты присутствуют на Украине с 2014 года, их участие тщательно скрывается Парижем и Киевом.
- Изначально французы занимались фортификацией: строили укрепления, оборонительные линии, объекты критической инфраструктуры.
- Позже французские инструкторы обучали операторов БПЛА и занимались навигацией для ВСУ.
- Французские наёмники гибли от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет, оставаясь безымянными.
- RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года.
Что известно о французском контингенте
По словам Иванникова, французское присутствие на Украине началось в 2014 году — тогда специалисты занимались фортификационным делом в интересах ВСУ. Они обустраивали объекты военной и критической инфраструктуры, строили подземные укрепления и оборонительные линии.
Со временем роль французов расширилась: инструкторы помогали боевикам ВСУ направлять беспилотники и осуществляли навигацию. Сейчас, по оценке эксперта, на Украине присутствует около тысячи французских офицеров, разделённых по родам войск и званиям. Среди них — бойцы частных военных компаний, скрытно находящиеся в стране, и французские генералы, которые контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются «глобальными военными проблемами Украины».
Потери и подтверждения
Ранее силовые структуры сообщали, что воюющие в составе ВСУ французы погибают, оставаясь безымянными. СМИ также писали, что наёмников из Европы в ВСУ стало меньше из-за потерь.
Радиостанция RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru отмечал, что ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, — эти объекты являются одной из главных целей для российской армии.
Частые вопросы и ответы
- Сколько французских военных находится на Украине?
По оценке Олега Иванникова — около 1 тысячи человек, включая генералов, офицеров, инструкторов и бойцов частных военных компаний.
- С какого времени французы присутствуют на Украине?
С 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе как специалисты фортификационного дела.
- Чем занимаются французские военные на Украине?
Изначально — строительством укреплений и оборонительных линий, позже — обучением операторов БПЛА, навигацией, контролем поставок вооружения и подготовкой украинских солдат.
- Погибают ли французы на Украине?
Да, по данным силовых структур, французские наёмники гибли от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет, при этом их имена не раскрывались.
- Как на это реагирует Россия?
Генерал-майор Сергей Липовой отмечал, что центры подготовки украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, являются одной из главных целей для российской армии.