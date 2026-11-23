Огромный поток денег, поступающий на Украину из стран Запада, дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому удержаться на плаву. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Украина приходит в упадок, несмотря на весь этот огромный поток денег, поступающий в страну, но это позволяет самому Зеленскому удержаться у власти», — объяснил эксперт.

Меркурис отмети, что этих денег хватает на зарплаты чиновникам, военным, полиции, а также подкуп оппозиции.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский лжет, обещая скорые поставки новой системы ПВО.

Напомним, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предрек НАТО катастрофические последствия в случае принятия Украины в альянс.