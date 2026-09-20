Бабиш связал отсутствие мирных инициатив по Украине с «импотенцией» Европы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отсутствие европейских инициатив по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине свидетельствует об «импотенции» Евросоюза. Об этом он сказал в традиционном воскресном видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Европа не хочет вести переговоры о мире. Все говорят только о войне. Невероятно. Импотенция Европы ужасна», — возмутился Бабиш.

Премьер отметил, что Европа должна одновременно укреплять оборону и искать дипломатические пути завершения конфликта. Он также процитировал Альберта Эйнштейна, заявив, что мир нельзя сохранить с помощью силы и его можно достичь только путем понимания.

«Мы ведь не хотим третьей мировой войны, нет?» — обратился Бабиш к лидерам ЕС.

Ранее политик заявил, что современный мир движется «прямо к вратам ада».