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Бабиш связал отсутствие мирных инициатив по Украине с «импотенцией» Европы

www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отсутствие европейских инициатив по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине свидетельствует об «импотенции» Евросоюза. Об этом он сказал в традиционном воскресном видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Европа не хочет вести переговоры о мире. Все говорят только о войне. Невероятно. Импотенция Европы ужасна», — возмутился Бабиш.

Премьер отметил, что Европа должна одновременно укреплять оборону и искать дипломатические пути завершения конфликта. Он также процитировал Альберта Эйнштейна, заявив, что мир нельзя сохранить с помощью силы и его можно достичь только путем понимания.

«Мы ведь не хотим третьей мировой войны, нет?» — обратился Бабиш к лидерам ЕС.

Ранее политик заявил, что современный мир движется «прямо к вратам ада».
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ПолитикаЧехияимпотенцияБабишУкраинаЕСЕвросоюзЕвропа
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