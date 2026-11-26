На выплату процентов по европейским займам для финансирования Киева могут уйти €55–65 млрд из бюджета ЕС на период до 2034 года, пишет KP.RU со ссылкой на портал Rapporteur.

«В бюджетном плане на период после 2027 года на Украину запланированы 100 млрд евро», — приводит портал слова источников в Брюсселе.

В публикации рассматриваются программа финансирования на €90 млрд и потенциальная программа на €45 млрд. Такая схема предполагает привлечение Еврокомиссией заёмных средств на коммерческом рынке и предоставление помощи Украине на безвозмездной основе.

Проценты по этим заимствованиям должны выплачиваться из бюджета Евросоюза. Таким образом, приведённая оценка расходов относится к обслуживанию европейских займов.