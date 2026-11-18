У кандидатов от партии «Национальное объединение» большие шансы на победу на выборах во Франции, однако пока остается вопрос в том, кто будет представлять партию - Марин Ле Пен или Жордан Барделла, между ними большая разница. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог-европеист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.

Кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что в случае победы на выборах Франция прекратит финансовую поддержку Украины по причине «состояния государственных финансов». При этом она заверила, что продолжит поддерживать Украину посредством поставок оборудования, гуманитарной помощью и значительно более активной дипломатией и выполнит взятые на себя Францией на данный момент обязательства.

«Пока не завершилось выдвижение кандидатов в президенты Франции. Непонятно, кто пойдет, скажем так, человеком от системы. И непонятно, будет ли на этих выборах Ле Пен представлять "Национальное объединение" или Жордан Барделла. Нужно понять, кто точно пойдет против нее и пойдет ли от партии именно она», — сказал Трухачев.

Он отметил, что при противостоянии с лидером партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жан-Люком Меланшоном шансы у Ле Пен почти стопроцентные.

«Ле Пен может проиграть внутри партии Барделле. Для системы он более приемлемый кандидат, потому что он, в отличие от Ле Пен, готов дальше поддерживать Украину. Между ними внутри партии принципиальная разница», — подчеркнул политолог.

Трухачев добавил, что шансы у кандидатов от «Национального объединения» на победу довольно большие.

«Причина этому - мигрантские погромы, которые имели место в октябре. Естественно, эти события увеличивают шанс кандидатов, для которых основа программы - это жесткая миграционная политика», — подытожил он.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. В случае необходимости, 2 мая того же года пройдет второй тур. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, так как уже избирался дважды.

Окончательный официальный список кандидатов на президентских выборах во Франции Конституционный совет опубликует не позднее 26 марта 2027 года.