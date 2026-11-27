Французский парламент запустил процедуру проверки, которая может обернуться громким международным скандалом вокруг применения на Украине автономных систем вооружения.

Депутат Жан-Поль Лекок направил запрос министру Европы и иностранных дел с требованием объяснить, как Париж намерен реагировать на использование так называемых «роботов-убийц» — оружия, способного самостоятельно выбирать и поражать цели без участия оператора.

Документ, обнаруженный aif.ru, фиксирует не только сам факт применения таких систем, но и признание украинской стороны: ещё в июне 2026 года посольство Украины проинформировало французские власти о том, что подобные роботы работают с 2024 года — «вне всяких правовых рамок».

Что именно написал французский депутат

В запросе, опубликованном 17 ноября 2026 года, Лекок констатирует: риск, связанный с автономными вооружениями, давно перестал быть теоретическим.

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«На Ближнем Востоке, как и в Украине, это оружие уже используется», — приводит его слова документ. Речь идёт о системах, которые после приведения в действие самостоятельно выбирают и поражают цели — человек в цепочке принятия решения либо отсутствует, либо его роль сведена к минимуму.

Парламентарий подчёркивает главную опасность: при таком развитии событий «командование человека становится всё слабее и отдалённее».

Прозвучала ещё более жёсткая оценка: «Конфликт в Украине таким образом дегуманизируется в высшей степени».

Отдельный сюжет — позиция самого Парижа. Франция с 2019 года категорически выступает против разработки смертоносных автономных систем вооружения.

Фото: pixabay.com

Украина пытается сделать ставку на гуманоидов

Пока французские парламентарии требуют отчёта, Киев публично рассказывает о собственных планах в той же сфере. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью СМИ заявил о разработке гуманоидоподобных роботов для выполнения военных задач. По его словам, первый прототип может быть создан примерно через месяц.

Федоров уточнил: на начальном этапе речь идёт не о полноценном гуманоиде, а о машине, которая внешне и функционально напоминает человека. Такая техника должна выполнять отдельные задачи пехотинца или штурмовика — перезаряжать пулемёт, менять аккумуляторы в сенсорных системах, запускать беспилотники. Сейчас, по его словам, стоимость подобных машин оценивается в 40–70 тысяч долларов, однако для широкого применения цену, по мнению Федорова, необходимо снизить до 10–20 тысяч.

Эксперт: андроиды заменят солдат через три-пять лет

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что в стремлении Украины нет ничего уникального и инновационного.

По его прогнозу, через три-пять лет на поле боя появятся андроиды, ведущие боевые действия, а уже через год можно ожидать появления наземных роботов с элементами искусственного интеллекта.

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«Сейчас новое направление — это наземные роботы с искусственным интеллектом. Роботы-андроиды разрабатываются всеми странами мира», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что в США уже созданы роботы, которые, по его словам, ведут бой не хуже американского спецназовца. Главная проблема — батареи.

«Главная проблема только в батареях, в электричестве. Эту проблему Пентагон решает очень своеобразно — за счёт развития электромобилей. Их электрические элементы должны быть компактными, ёмкими и недорогими. Все покупатели электромобилей фактически вкладывают значительные деньги в создание таких элементов питания, которые можно будет потом применять в том числе для роботов-андроидов», — пояснил аналитик.

По его словам, наземных роботов сейчас достаточно много, но это пока «достаточно примитивная машина». Однако, в ближайшие три года может произойти рывок — такой же, как произошел с 2022 года в области создания беспилотных летательных аппаратов, отметил Кнутов.

Фото: Минобороны РФ

ИИ уже воюет — и не только на Украине

Контекст, который делает французский запрос особенно острым: искусственный интеллект применяется в военной сфере не первый год. Юрий Кнутов напомнил, что благодаря машинному зрению дроны поражают цели и живую силу противника, с его помощью наводятся крылатые ракеты.

Система Maven Smart System компании Palantir, по словам эксперта, позволила США провести операцию в Венесуэле, приведшую к захвату президента Мадуро, а также применялась в Иране для ударов по высшему руководству.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что искусственный интеллект может стать ещё более мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.