Взорванная дамба под Харьковом, тяжелые бои в Орехове, пиар-наступление ВСУ под Волчанском – главные новости из зоны СВО в обзоре aif.ru.
Ситуация на Запорожском фронте
Продолжаются тяжелые бои за Орехов. На севере от города наши сорвали усиление позиций ВСУ в районе Таврийского. В районе Червоного Яра и Васиновки шли удары по позициям ВСУ. В районе Зеленой Дибровы наши штурмовые группы заняли несколько опорников противника.
Ситуация на Харьковском фронте
На Волчанском отрезке не стихают сражения в районе Бугаевки и Шевченково Первого. Противник оказывает ожесточённое сопротивление в обороне. ВС РФ уничтожают наземных роботов, которые ВСУ используют для снабжения своих подразделений.
Был нанесен удар по дамбе и участку дороги Чугуев-Великий Бурлук, из-за чего ВСУ были вынуждены увеличить плечо подвоза снабжения. Кроме того, был нанесен комплексный удар по вражеским позициям в районе Хатнего.
Пиар-наступление ВСУ под Волчанском
В Киеве объявили о наступлении «Медвежий капкан» восточнее Волчанская. В этом районе находился Волчанский котел, который был закрыт нашими частями еще в сентябре. Все это время в Киеве отрицали как наличие котла, так и утрату населенных пунктов в его районе. Однако теперь заявили об «освобождении» 14 сел, потерю которых они отрицали.
Объясняется происходящее просто. Идут переговоры, и Киеву очень нужно показать, что ВСУ владеют инициативой. К реальности победные сводки ВСУ отношения не имеют. На позиции российских частей действительно были накаты, в том числе и с применением тяжелой бронетехники, включая танки «Абрамс». Однако все они были отбиты. Российская армия сохраняет уверенный контроль над территорией.
Удары
Главной целью ударов стала энергетическая инфраструктура.
Наиболее массированный удар пришелся по Кривому Рогу. Там были поражены ТЭЦ и насосные установки. В результате обесточенными оказались предприятия ВПК, а также несколько районов города. Также есть проблемы с водоснабжением.
В Ровенской области была поражена подстанция, снабжающая энергией завод в Сарнах. В Киеве удар был нанесен по промышленным объектам в Оболони. В море возле Одессы был поражен сухогруз, перевозивший товары двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.
Международная обстановка
Зеленский опять раскритиковал Трампа, а конкретно – гарантии безопасности Украине, аналогичные 5-й статье НАТО. Ранее он заявлял, что гарантиями безопасности для Киева должен стать ввод западных войск на территорию Украины. Против этого категорически выступает Москва. В Кремле это назвали «рецептом к нескончаемой войне».