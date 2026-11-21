Взорванная дамба под Харьковом, тяжелые бои в Орехове, пиар-наступление ВСУ под Волчанском – главные новости из зоны СВО в обзоре aif.ru.

Ситуация на Запорожском фронте

Продолжаются тяжелые бои за Орехов. На севере от города наши сорвали усиление позиций ВСУ в районе Таврийского. В районе Червоного Яра и Васиновки шли удары по позициям ВСУ. В районе Зеленой Дибровы наши штурмовые группы заняли несколько опорников противника.

Ситуация на Харьковском фронте

На Волчанском отрезке не стихают сражения в районе Бугаевки и Шевченково Первого. Противник оказывает ожесточённое сопротивление в обороне. ВС РФ уничтожают наземных роботов, которые ВСУ используют для снабжения своих подразделений. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

Был нанесен удар по дамбе и участку дороги Чугуев-Великий Бурлук, из-за чего ВСУ были вынуждены увеличить плечо подвоза снабжения. Кроме того, был нанесен комплексный удар по вражеским позициям в районе Хатнего.

Пиар-наступление ВСУ под Волчанском

В Киеве объявили о наступлении «Медвежий капкан» восточнее Волчанская. В этом районе находился Волчанский котел, который был закрыт нашими частями еще в сентябре. Все это время в Киеве отрицали как наличие котла, так и утрату населенных пунктов в его районе. Однако теперь заявили об «освобождении» 14 сел, потерю которых они отрицали.

Объясняется происходящее просто. Идут переговоры, и Киеву очень нужно показать, что ВСУ владеют инициативой. К реальности победные сводки ВСУ отношения не имеют. На позиции российских частей действительно были накаты, в том числе и с применением тяжелой бронетехники, включая танки «Абрамс». Однако все они были отбиты. Российская армия сохраняет уверенный контроль над территорией. Взрывы во Львове, ужас в Польше. Российские ракеты жгут самолёты НАТО Подробнее

Удары

Главной целью ударов стала энергетическая инфраструктура.

Наиболее массированный удар пришелся по Кривому Рогу. Там были поражены ТЭЦ и насосные установки. В результате обесточенными оказались предприятия ВПК, а также несколько районов города. Также есть проблемы с водоснабжением.

В Ровенской области была поражена подстанция, снабжающая энергией завод в Сарнах. В Киеве удар был нанесен по промышленным объектам в Оболони. В море возле Одессы был поражен сухогруз, перевозивший товары двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.

Международная обстановка

Зеленский опять раскритиковал Трампа, а конкретно – гарантии безопасности Украине, аналогичные 5-й статье НАТО. Ранее он заявлял, что гарантиями безопасности для Киева должен стать ввод западных войск на территорию Украины. Против этого категорически выступает Москва. В Кремле это назвали «рецептом к нескончаемой войне».