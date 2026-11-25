Лондон и Киев подписали соглашение, по которому Украина сможет создать заводы по производству беспилотников на территории Великобритании. Соглашение подписали глава британского Минобороны Уэс Стритинг и глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщается в пресс-релизе военного ведомства Соединенного Королевства.
«До последнего украинца»
Стритинг стал первым министром обороны Великобритании, который посетил Харьков, где встретился с украинскими боевиками и «подтвердил неизменную готовность Великобритании поддерживать украинский народ», уточняет пресс-служба ведомства. В итоге стороны договорились, что Лондон предоставит Киеву дополнительные пусковые установки RapidRanger, а на территории Королевства Украина сможет построить завод для производства ударных дронов. Кроме того, британский премьер и министр обороны пообещали передать киевскому режиму 500 млн фунтов стерлингов, более тысячи ударных, морских и разведывательных дронов, а также радары и свыше тысячи ракет для ПВО малой дальности.
В этом году британское правительство уже выделило Киеву 3,5 млрд фунтов стерлингов, а до 2030-го года Лондон намерен передать еще не менее 3 млрд фунтов стерлингов – «столько, сколько потребуется», добавляют в Минобороны. Другими словами, Лондон вновь подтвердил, что готов воевать с Россией «до последнего украинца».
Оружие еще надо довезти
Ранее канцелярия британского премьера Энди Бернэма уже сообщала, что Лондон намерен ускорить поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) и обязался в следующие четыре года поставить Украине более пяти тысяч подобных ракет. Как поясняли в канцелярии, эти боеприпасы «доказали свою эффективность в борьбе с реактивными дронами». Впрочем, как замечал в разговоре с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин, все подобные инициативы западных стран вызывают вопросы – все деньги британцы могут распилить и положить себе в карман, а на Украину отправить списанное в утиль оружие. Кроме того, оружие из Великобритании на Украину еще нужно довезти.
«Мы сейчас начали делать то, что по-хорошему надо было делать с первых месяцев войны, – бить по станциям на границе с Польшей и Румынией, где составы с узкой железнодорожной колеи «переодевают» на широкую российскую, – заметил Литовкин. – Кроме того, бьем по судам, которые пытаются довезти оружие до черноморских портов Украины. Так что далеко не факт, что все обещанное вооружение у Киева в итоге появится».
Кстати, отдельный завод для нужд Киева в Лондоне планировали построить и ранее – как писала газета Financial Times, стартап Isembard решил возвести производственную площадку на 160 тысяч квадратных метров в миле от Тауэрского моста, выпускать она должна будет комплектующие для беспилотников, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Однако, по словам завкафедрой полититического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военного эксперта Андрея Кошкина, претендовать на что-то серьезное Лондон вряд ли сможет.
«Чтобы такой завод чем-то себя проявил, он должен выполнять заказы, выдавать цельную продукцию. То, что они будут собирать какие-то элементы, которые никому не известны, о востребованности которых мы ничего не знаем, – не более чем политическая трескотня, – объяснил он. – Ничего нового в этом плане Лондон продемонстрировать не может, похвастаться перед миром британцам пока нечем».