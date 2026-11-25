Лондон и Киев подписали соглашение, по которому Украина сможет создать заводы по производству беспилотников на территории Великобритании. Соглашение подписали глава британского Минобороны Уэс Стритинг и глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщается в пресс-релизе военного ведомства Соединенного Королевства.

«До последнего украинца»

Стритинг стал первым министром обороны Великобритании, который посетил Харьков, где встретился с украинскими боевиками и «подтвердил неизменную готовность Великобритании поддерживать украинский народ», уточняет пресс-служба ведомства. В итоге стороны договорились, что Лондон предоставит Киеву дополнительные пусковые установки RapidRanger, а на территории Королевства Украина сможет построить завод для производства ударных дронов. Кроме того, британский премьер и министр обороны пообещали передать киевскому режиму 500 млн фунтов стерлингов, более тысячи ударных, морских и разведывательных дронов, а также радары и свыше тысячи ракет для ПВО малой дальности.

В этом году британское правительство уже выделило Киеву 3,5 млрд фунтов стерлингов, а до 2030-го года Лондон намерен передать еще не менее 3 млрд фунтов стерлингов – «столько, сколько потребуется», добавляют в Минобороны. Другими словами, Лондон вновь подтвердил, что готов воевать с Россией «до последнего украинца». Маски сброшены. Лондон открыто поддержал атаку на Крымский мост Подробнее

Оружие еще надо довезти

Ранее канцелярия британского премьера Энди Бернэма уже сообщала, что Лондон намерен ускорить поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) и обязался в следующие четыре года поставить Украине более пяти тысяч подобных ракет. Как поясняли в канцелярии, эти боеприпасы «доказали свою эффективность в борьбе с реактивными дронами». Впрочем, как замечал в разговоре с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин, все подобные инициативы западных стран вызывают вопросы – все деньги британцы могут распилить и положить себе в карман, а на Украину отправить списанное в утиль оружие. Кроме того, оружие из Великобритании на Украину еще нужно довезти.

«Мы сейчас начали делать то, что по-хорошему надо было делать с первых месяцев войны, – бить по станциям на границе с Польшей и Румынией, где составы с узкой железнодорожной колеи «переодевают» на широкую российскую, – заметил Литовкин. – Кроме того, бьем по судам, которые пытаются довезти оружие до черноморских портов Украины. Так что далеко не факт, что все обещанное вооружение у Киева в итоге появится». Десять флотов против РФ. Лондон сколачивает агрессивный морской союз Подробнее

Кстати, отдельный завод для нужд Киева в Лондоне планировали построить и ранее – как писала газета Financial Times, стартап Isembard решил возвести производственную площадку на 160 тысяч квадратных метров в миле от Тауэрского моста, выпускать она должна будет комплектующие для беспилотников, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Однако, по словам завкафедрой полититического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военного эксперта Андрея Кошкина, претендовать на что-то серьезное Лондон вряд ли сможет.

«Чтобы такой завод чем-то себя проявил, он должен выполнять заказы, выдавать цельную продукцию. То, что они будут собирать какие-то элементы, которые никому не известны, о востребованности которых мы ничего не знаем, – не более чем политическая трескотня, – объяснил он. – Ничего нового в этом плане Лондон продемонстрировать не может, похвастаться перед миром британцам пока нечем».