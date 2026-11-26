Владимир Зеленский всё чаще покидает украинскую столицу. За последние 28 дней глава киевского режима совершил 7 зарубежных поездок — Гаага, Стамбул, Мадрид, Копенгаген, Дублин, дважды Берлин и так далее. Эксперты убеждены — глава режима изменил свой привычный с 2022 года уклад из-за страха ликвидации в результате заговора.

Слухи о снятии запрета на устранение

Последняя встреча с иностранным руководителем прошла также не в Киеве, а в закарпатском городе Берегово. Речь идёт о переговорах с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, состоявшихся 24 ноября. Журналисты обратили внимание: украинский политик всё чаще проводит встречи за пределами столицы, и это породило волну обсуждений о причинах такого поведения.

Одной из возможных причин столь частых отъездов назвали слухи о якобы снятии негласного запрета на физическое устранение украинского руководства. Подобная информация появилась в российских СМИ. Именно после этого, как заметили наблюдатели, география поездок Зеленского резко расширилась, а Киев перестал быть площадкой для ключевых переговоров.

Названы внутренние игроки, которые могут пойти на ликвидацию

Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри Украины и всё больше мешает представителям политической верхушки, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

По его словам, ряд влиятельных игроков уже ведёт собственную игру и в перспективе может пойти на ликвидацию главы киевского режима.

Среди внутренних сил, представляющих угрозу, эксперт выделил главу офиса президента Кирилла Буданова*, мэра Киева Виталия Кличко, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и главкома ВСУ Михаила Драпатого.

«Буданов* пишет: „Я и моя команда были в Закарпатье, делали то-то“. Что значит „я и моя команда“? Это он уже не причисляет себя к Зеленскому», — отметил Вакаров.

Он также указал на конфликт с Кличко, имеющим собственные военные подразделения, и на коррупционные расследования вокруг Арахамии.

«Если Зеленский его сдаст и не защитит, то потеряет контроль над фракцией».

Отдельно политолог остановился на фигуре экс-депутата Рады Вадима Новинского, который живет в Вене и, по словам эксперта, подается в СМИ в качестве новой силы в Европе.

«Я вижу публикации в Европе, в немецкой прессе, где начали пиарить непосредственно Новинского — как человека, который собирает разные силы украинцев, сбежавших от войны».

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«Бизнесмены могут нанять специалиста по устранению»

Кроме того, по мнению Вакарова, недовольные политикой Зеленского представители украинского бизнеса могут профинансировать операцию по его ликвидации.

«Есть бизнесмены, которые недовольны Зеленским, потому что он не защищает их предприятия. Металлургические комбинаты перестали работать. Недовольных много, поэтому ликвидация Зеленского может быть спланирована бизнесом», — заявил эксперт, добавив, что специалистов по убийствам людей или групп людей на Украине сейчас много.

По данным политолога, с начала октября Зеленский провёл на Украине лишь несколько дней, предпочитая находиться за границей.

«В основном он ездит по Европе. И действительно складывается впечатление, что он прячется, боится — это очевидно», — подчеркнул Вакаров.

Владимир Зеленский с июля находился на Украине в общей сложности до 30 полных дней, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Я провел подсчеты. Если Байден 40% рабочего времени проводил на отдыхе, то Зеленский только 40% находился на Украине с 2022 года», — отметил Олейник. При этом он подчеркнул, что с июля 2026 года Зеленский покидал Украину ещё чаще.

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Гарантий безопасности больше нет

Пребывание за пределами страны не гарантирует безопасности. «В Европе Зеленский тоже не защищён. Мы наблюдали взрывы в Монако, убийства украинских политиков в Испании. В Европе украинские спецслужбы чувствуют себя очень вольно», — говорит Вакаров.

Единственным местом относительной безопасности эксперт назвал Великобританию.

«В Британии могут его посадить в бункер или в здание Ми-6 и обеспечить ему охрану. Но британская охрана может легко стать и палачами. Охрана может превратиться в конвой уже завтра», — предупредил политолог.

Здание штаб-квартиры британской Секретной разведывательной службы находится в Лондоне на берегу Темзы рядом с Воксхолльским мостом. Его часто узнают по фильмам о Джеймсе Бонде, вышедшим после 1995 года.

Над землей здание поднимается уступами на 9 этажей , но большая его часть скрыта под землей (по разным оценкам, еще до 10–11 подземных уровней). Общая площадь помещений превышает 23 400 кв. метров .

Здание MI6 в Лондоне. Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Björn Trotzki

Если Зеленского захотят убрать, то это будет делом времени, резюмировал Вакаров, отметив, что пока игроки действуют самостоятельно, но в какой-то момент могут объединиться.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее также обратила внимание на частые зарубежные вояжи своего бывшего начальника.

«Судя по тому, как часто Зеленский выезжает за границу, я провела на Украине больше времени... (с 2022 года — ред.), чем он», — написала Мендель в соцсетях.

*- Внесён в РФ в реестр экстремистов и террористов