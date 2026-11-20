Российская Федерация направила официальную заявку на право принять у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на данный момент в вопросе о месте проведения мероприятия сохраняется неопределенность: конкретный город, который мог бы принять делегатов, еще не выбран. «Нет, пока города точного нет, точного места нет», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также подчеркнул, что решение о том, достанется ли России право на организацию форума, пока не принято. Тем не менее, как заявил пресс-секретарь, российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность провести саммит в случае одобрения заявки.

«Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но по крайней мере такая готовность у нас имеется», — резюмировал Песков.