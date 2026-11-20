По информации портала The War Zone (TWZ), во время визита президента США Дональда Трампа в Китай и на обратном пути его борт сопровождал самолёт Boeing E‑4B Nightwatch, который называют самолётом «Судного дня».

Как уточняется в публикации, в рамках визита главы Белого дома в Шэньчжэнь задействовали сразу три президентских лайнера ВВС США на базе Boeing 747: два более ранних борта модификации VC‑25A и новейший VC‑25B Bridge, который был передан в дар от Катара.

«Еще один военизированный 747-й — E-4B Nightwatch, обычно называемый самолетом „Судного дня“, — также был замечен сопровождающим группу в Азию и обратно», — отмечается в статье.

Напомним, Boeing E-4 Nightwatch назвали самолетом «Судного дня», поскольку он предназначен для членов высшего военного руководства страны на случай начала ядерной войны. Он оснащен структурами управления и может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.