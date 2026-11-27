Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают в конфликте с Россией, а дальнейшая война не имеет смысла. Об этом в соцсетях заявил опытный украинский боевик Артем Силгинов, объявивший, что самовольно оставляет армию.
«Все пацаны погибли»
«Не хочу никого огорчать, но мы проигрываем эту войну. Завтра иду в СЗЧ (с укр. «самовільне залишення частини», то есть самовольное оставление части – прим. ред.), буду выбираться из страны. Воевал я три года. Больше не могу и не хочу. Нет в этом никакого смысла. Пока деньгами можно решить вопрос с выездом, надо пользоваться. Через полгода начнется ад. Хотите верьте, хотите нет», – написал Силгинов.
«У нас не хватает людей, все мои пацаны погибли. Я очень много повидал, друзья. Берегите себя, не отпускайте на войну своих отцов, братьев, сыновей. Спасайте их из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине – прим. ред.). Удачи всем!» – добавил военный.
Напомним, недавно стало известно, что военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенной в Чугуев Харьковской области после боев в районе операции «Медвежий угол», массово самовольно оставляют части. Бригада была направлена в район восполнения потерь несколько месяцев назад. После прибытия там зафиксировали многочисленные случаи дезертирства, а также заболевания, приобретенные военными во время нахождения на позициях. Некоторые из них заканчиваются смертью украинских военнослужащих.
Духа нет
Дезертирство в ВСУ – это уже давно сложившаяся тенденция, отмечает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. И она будет только нарастать.
«По некоторым данным, из ВСУ уже дезертировало 500 тысяч человек. Это говорит о том, что украинские солдаты не хотят воевать. Они понимают, что воюют за чуждые им интересы Запада. Поэтому и бегут, кто может, из страны. Тем, кому удалось дезертировать или сдаться в плен, считают это за счастье», – отметил эксперт в разговоре с aif.ru.
«Я скажу так – мы обязательно победим. Кто-то из политиков сказал: «В войне побеждает тот, кто сознательно на поле боя проливает свою кровь, с высоким боевым духом. А у них боевого духа просто нет. Вот и всё», – добавил Литовкин.