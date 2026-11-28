Вооруженные силы Ирана сосредоточили воинские контингенты вдоль государственных рубежей и находятся в полной готовности к отражению вероятной наземной операции американской армии против исламской республики. С таким заявлением выступил заместитель командующего сухопутными силами иранской армии Ноузар Немати, слова которого приводит информационное агентство ISNA.

По словам военачальника, командование заранее распределило различные подразделения по сухопутным границам и на тех направлениях, где противник потенциально способен предпринять попытку вторжения.

Немати подчеркнул, что у иранских военных уже проработаны детальные планы реагирования, а на всех ключевых позициях и участках развертывания в достаточном объеме размещены необходимая боевая техника и вооружение. Еще в октябре командующий сухопутными войсками Ирана Али Джаханшахи уточнял, что вдоль границ страны продолжают нести дежурство не менее полусотни армейских подразделений.

Напряженность вокруг исламской республики сохраняется с конца февраля, когда США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам на иранской территории, спровоцировав ответные действия Тегерана. Несмотря на установившееся в настоящее время затишье, кризис остается неразрешенным, а угроза нового витка боевых столкновений по-прежнему высока.

Ранее, 28 ноября, заместитель главы центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари предупредил, что законной целью для ответных ударов Тегерана станет любая точка планеты, откуда исходит угроза для Ирана. До этого верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи также указывал военным на необходимость жестко пресекать любые опасности без каких-либо географических рамок.