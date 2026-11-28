Любая точка в мире, откуда исходит угроза Ирану, может стать целью ударов для его военных, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

«Любое место, в котором образуется угроза для нас, в какой бы стране мира оно ни было, будет для нас законной целью и будет поражено», - цитирует иранского военачальника агентство Fars.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Вооруженные силы страны должны отвечать на любые угрозы эффективно и без географических ограничений.

В начале ноября официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о решении Ирана снять ограничения на дальность полета своих ракет.