Инженеры воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана спроектировали и запустили в серийную сборку три модели современных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает местное информационное агентство Tasnim.

В линейку новых разработок вошел квадрокоптер под названием «Сайе» (в переводе — «Тень»), который предназначен для нужд противовоздушной обороны и перехвата вражеских беспилотников.

Кроме того, специалисты наладили выпуск двух барражирующих боеприпасов для нанесения ударов на ближних рубежах. Первым из них стал компактный аппарат «Гаседак» («Одуванчик»), способный выполнять полет в автономном режиме, а вторым — сверхмалый дрон-камикадзе, по своим характеристикам и внешнему виду напоминающий американский комплекс Switchblade 300.

Как уточняет агентство, принятие на вооружение этих систем позволит закрыть актуальные запросы тактических сухопутных подразделений, а также усилит возможности ПВО по нейтрализации растущей угрозы со стороны малогабаритных беспилотников на коротких дистанциях.

Ранее заместитель главнокомандующего армией Ирана контр-адмирал Хабиболла Сияри отметил, что изучение опыта недавних вооруженных столкновений побудило Тегеран скорректировать приоритеты в оборонной политике и уделить повышенное внимание укреплению противовоздушной обороны.