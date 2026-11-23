Турецким специалистам не удалось обнаружить подтверждений присутствия льва, которого разыскивали в Стамбуле на протяжении двух суток. Кроме того, анализ видеозаписей показал, что попавшее в объективы камер животное не относится к семейству больших кошек. Об этом сообщили власти провинции Стамбул.

Поиски начались вечером в воскресенье после обращения жителя деревни Ускумрукей, который сообщил о предполагаемом появлении хищника возле жилого комплекса. Позднее неизвестное животное удалось засечь с помощью тепловизионной камеры, однако поймать его не получилось.

Глава префектуры района Сарыер Мустафа Аксу сообщил, что специалисты обследовали территорию площадью около пяти гектаров с использованием беспилотников и тепловизоров. Несмотря на проведенные мероприятия, никаких следов льва обнаружить не удалось. Дополнительный анализ видеоматериалов с разных ракурсов также не подтвердил первоначальную версию о появлении крупного хищника.

Ранее сообщалось, что полиция и другие экстренные службы вышли на поиски льва, которого заметили в районе стадиона турецкого футбольного клуба «Галатасарай» накануне матча Лиги чемпионов