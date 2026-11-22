В стамбульском районе Сарыер начались поиски льва, появление которого заметили в одном из местных кварталов. Жителей призвали соблюдать осторожность и принимать меры безопасности на время поисковой операции. Об этом сообщило издание Aykırı.

По информации СМИ, хищника заметили в квартале Ускумрукей. После поступления сообщений о его появлении местные власти организовали мероприятия по обнаружению и поимке животного. Жителям рекомендовали проявлять бдительность и избегать потенциально опасных ситуаций.

Как отмечает издание, присутствие льва удалось зафиксировать с помощью тепловизоров и камер видеонаблюдения. При этом обстоятельства появления хищника в жилом районе Стамбула пока остаются неизвестными.

Ранее в Пакистане львица напала на 19-летнего работника частной фермы по разведению диких животных во время съемки тик-ток-видео. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм.