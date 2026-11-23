Полиция и другие экстренные службы вышли на поиски льва, которого заметили в районе стадиона турецкого футбольного клуба «Галатасарай» накануне матча Лиги чемпионов, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

Он рассказал, что хищника видели примерно в 16 км от стадиона 22 ноября. По словам источника, льва ищут около 70 человек, в поисках применяют дроны.

Отмечается, что во вторник, 24 ноября, «Галатасарай» на своем поле встретится с английской командой «Астон Вилла» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. В составе турецкой команды - российский полузащитник Алексей Батраков.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском городе Тэджон из зоопарка сбежал волк, привезенный из России. Хищник по кличке Ныкку сделал подкоп в вольере и отправился в центр города.