В США прокомментировали торжественную церемонию подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь» с участием Владимира Путина.

«Путин продемонстрировал военную мощь страны», — пишет Washington Post.

Церемония состоялась в Северодвинске Архангельской области на заводе «Севмаш» 27 ноября.

Во время мероприятия Владимир Путин, в частности, заявил, что многоцелевые подлодки «Ясень-М» способны успешно действовать в любом районе Мирового океана, а Россия является одной из немногих стран, которая может создавать мощные атомные подлодки.

Президент также сообщил, что Военно-морскому флоту до 2030 года передадут пять ракетоносцев, три из которых проекта «Ясень-М». По его словам, в России планируют продолжать развивать и совершенствовать Военно-морской флот.