Владимир Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь» и заявил, что РФ является одним из немногих государств, которое может создавать мощные атомные подлодки.

«Хочу особо отметить, что Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения», — отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что все планы по созданию современного, мощного и оснащенного оружием последних поколений Военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме.

Во время церемонии подъема флага Владимир Путин также сообщил, что в России планируют продолжать развивать и совершенствовать Военно-морской флот.