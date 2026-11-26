Украинский военнопленный Владимир Янков высказал предположение о причинах, по которым командование ВСУ не забирает тела погибших военнослужащих.
По его словам, это может быть связано с желанием избежать выплат компенсаций родным погибших.
«Их никто не забирает. Скорее всего, их не забирают для того, чтобы не платить деньги родным», - заявил Янков на кадрах, обнародованных Минобороны РФ.
Он также добавил, что средства, которые в таком случае не выплачиваются семьям, командование распределяет между собой.
Ранее также сообщалось, что командование ВСУ записало раненых под Сумами солдат в пропавшие без вести.